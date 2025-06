Ein Löffel, eine Decke, ein Spielzeug: So musste Friedrun Meyer im Krieg flüchten

Friedrun Meyer ist im Juni 1939 in Bischofswalde, einem Stadtteil von Breslau, geboren. Ihr Vater war Kunsthistoriker und folglich lebte die Familie bis zum Januar 1945 für die damalige Zeit komfortabel in einem Reihenhaus. Der Vater war zwar Soldat, aber - dank seines Berufes - als Sachverständiger für Kunstschätze nicht in Kampfhandlungen verwickelt. Wenn Friedrun Meyer an diese Zeit zurückdenkt, hat sie konkrete, fotografisch anmutende Bilder im Kopf: „Ich habe solche Erinnerungen bis zum etwa dritten Lebensjahr zurück, weil ich mich noch genau an die Umgebung und die Geschehnisse vor der „Kellerzeit“ erinnern kann, als die Luftangriffe auf Breslau 1944 begannen.“

Peter Urban Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedrun Meyer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Breslau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis