Flüchtiger „Impfarzt“ Gerhard H. in Paraguay festgenommen

Der 74-jährige Mediziner Gerhard H. aus Wemding, der seit Juni 2023 auf der Flucht ist, wurde jetzt in Paraguay festgenommen. Wie das dortige deutschsprachige Wochenblatt vermeldet und wie Landgericht Augsburg sowie Landeskriminalamt München auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigen, hat Interpol den per Haftbefehl Gesuchten am 31. März in dem südamerikanischen Staat arretiert. Das Wochenblatt schreibt, die Festnahme sei im Stadtteil Maria Auxiliadora in Mbocayaty del Guairá geschehen. Dort habe Gerhard H. offenbar als Mediziner weitergearbeitet.

