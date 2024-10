Förderverein der Realschule Wemding feiert 20-jähriges Bestehen

Anlässlich der Feststunde zum 20-jährigen Vereinsjubiläum begrüßte der Erste Vorsitzende des Fördervereins, Gottfried Hänsel, die Gäste und nutzte seine Ansprache, um den Förderern des Vereins zu danken. In den 20 Jahren ihres Bestehens konnten über 500.000 Euro akquiriert werden, die für diverse Bildungsmaßnahmen an der Anton-Jaumann-Realschule investiert wurden.

Die Bläserklassen, Maßnahmen zur Berufsorientierung, das MINT-Profil, Fahrten oder auch der Schüleraustausch mit Schulen aus Frankreich, Italien; Lettland sowie der Tschechischen Republik wurden gefördert. Hänsel zeigte sich sehr erfreut, dass neben den Förderern aus der Wirtschaft auch Kreistagsmitglieder und Bürgermeister aus zahlreichen Kommunen sowie Stadträte, Vereinsmitglieder, Eltern und Lehrkräfte die Feier begleiteten.

Antisemitismusbeauftragter Spaenle berichtet in Wemding von Situation in Israel

Eindrücklich waren anschließend die Schilderungen von Ehrengast Dr. Ludwig Spaenle, der in seiner Funktion als Antisemitismusbeauftragter von seinen Besuchen in Israel berichtete. Anschaulich beschrieb er die „Explosion der Gewalt“ am 7. Oktober 2023 und erklärte, dass dieser Tag zu einem kollektiven Trauma für alle Juden wurde. Schon kurze Zeit später habe sich infolge des sich ausweitenden Konflikts Ausgrenzung und Hass gegenüber jüdischen Menschen auch in Deutschland verbreitet. Er erklärte, dass dies nicht hinnehmbar sei und es Aufgabe der Gesellschaft sei, die Menschenwürde jedes Menschen in Deutschland zu schützen. Dabei wandte er sich auch an die zahlreichen Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, die den Erklärungen interessiert folgten.

Schulleiterin Alexandra Waschner-Probst zeigte anschließend auf unterhaltsame Weise auf, bei wie vielen Gelegenheiten sie als Schulleiterin den Förderverein um Unterstützung bittet und wie scheinbar selbstverständlich dieser im Sinne der Jugendlichen handelt. Landrat Stefan Rössle gratulierte wie die Vorredner und hob die Leistung des Fördervereins hervor. Die Wemdinger Realschule vermittele Bildung und Werte auf einem herausragenden Niveau, der Verein habe durch sein Engagement einen bedeutenden Anteil daran.

Abschließend dankte der Zweite Vorsitzende des Fördervereins, Georg Jaumann, den Mitgliedern der Bläserklasse und der Bigband, die den Abend unter der Leitung von Sabine Gehring und Susanne Bäuerle stimmungsvoll untermalt hatten. (AZ)