Donauton-Aktion für die Kartei der Not

Die Böhmischen Kameraden bringen eine CD heraus. Ein Drittel des Erlös' des dazugehörigen Postkartenverkaufs geht an die Kartei der Not.

Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden haben am 21. Oktober ein neues Album mit dem Namen "Pura Vida" herausgebracht. Donauton-Geschäftsführer Bruckmeyer aus Forheim hat das Album komponiert und verbindet den Vertrieb mit einer karitativen Aktion.

Der Ausdruck Pura Vida kommt aus Costa Rica und steht unter anderem für Lebensfreude, teilt der Verlag Donauton mit. Mit dieser Botschaft wollen die Böhmischen Kameraden jeden und jede erreichen, unabhängig von Alter, Musikvorlieben oder sozialer Zugehörigkeit. Passend zum veröffentlichten Blasmusik-Album gibt es auch eine Werbekampagne, die genau diese Botschaft übermitteln soll. Unter den Fanartikeln wird ein Postkarte für 1,50 Euro verkauft, 50 Cent davon gehen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung für unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region. (AZ)