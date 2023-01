Forheim soll besseren Handyempfang bekommen

Plus Die Gemeinde Forheim gilt als Versorgungslücke. Doch aktuell würden nicht alle Bürgerinnen und Bürger davon profitieren.

Der Gemeinde Forheim steht eine Verbesserung der Mobilfunkversorgung bevor: Die Deutsche Funkturm GmbH, ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, hat in deren Auftrag einen 40 Meter hohen Stahl-Gitter-Funkmast zwischen Forheim und Aufhausen errichtet, der eine Versorgungslücke in den beiden Orten schließen soll. Ein Sprecher der Deutschen Funkturm schildert im Gespräch mit unserer Redaktion, wie es nun weitergeht.