Nach Brand in Forheim: "FFP2-Maske ist in verrauchten Bereichen tabu"

Beim Brand in Forheim haben Helfer selbst gelöscht. Der Kreisbrandrat Rudolf Mieling spricht über Gefahren dabei und warum man bei Feuer keine FFP2-Maske tragen sollte.

Herr Mieling, beim Brand in Forheim haben zwei Bürger beim Löschen FFP2-Masken getragen. Was halten Sie davon?



Rudolf Mieling: Bei einer FFP2-Maske geht das Kohlenmonoxid problemlos durch. Die Bürger sind in einem Bereich gewesen, in dem sie nichts mehr verloren hatten. Das sollte man nicht unterschätzen, Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares Gas und sehr tödlich.

Dass so eine Maske kein Ersatz für einen Atemschutz ist, ist klar. Welche Auswirkungen können Rauch und Kohlenmonoxid denn haben?



Mieling: Es gibt keinen Ersatz für den schweren Atemschutz der Feuerwehr. Die Maske ist ein Mittel gegen Corona, aber für Brandeinsätze oder die Rettung von Hab und Gut ungeeignet. Wo kein Brandrauch ist, kann man sie aufsetzen, aber in verrauchten Bereichen ist sie tabu. Durch Kohlenmonoxid werden Sie bewusstlos, fallen um und liegen da. Und wenn die Feuerwehr Sie nicht rechtzeitig findet, haben wir die traurige Aufgabe, eine tote Person aus einem brennenden Haus zu bergen.

Kreisbrandrat Rudolf Mieling. Foto: Helmut Bissinger (Archivbild)

In Forheim haben die Menschen selbst gelöscht, aber in einer, wie Sie sagen, gefährlichen Situation. Wie sollte man in solchen Fällen vorgehen?



Mieling: In dem Moment, in dem ein Raum verraucht ist, sollte man nicht mehr reingehen, das ist ein Tabubereich. Wenn so ein Ereignis vorkommt, wählt man die 112, alarmiert die Hausbewohner, macht Türen und Fenster zu und geht raus. Alles andere ist unter Umständen lebensgefährlich, das Risiko sollte man nicht eingehen. Die Feuerwehr ist in kürzester Zeit da und hilft. Es ist lobenswert, wenn man sich einsetzt, aber man muss darüber hinausdenken. Ein toter Vater ist ein schlechter Vater. Die Maske ist ein Mittel gegen Corona, aber sie sollte nicht in der Ecke neben dem Feuerlöscher hängen.