Partygast wird in Forheim getreten

Ein 18-Jähriger wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Über den Täter sind kaum Details bekannt.

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagmorgen auf einer Party in Forheim verletzt worden. Der Vorfall soll sich gegen 4.30 Uhr zugetragen haben. Wie die Polizei berichtet, soll der junge Mann von einem Unbekannten mit dem Fuß in die rechte Hüfte getreten worden sein. Der 18-Jährige kam mit Schmerzen im rechten Hüftbereich vorsorglich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Da der Geschädigte stark alkoholisiert und aufgelöst war und auch keine weiteren Zeugen ausfindig gemacht werden konnten, konnte bzgl. der Tat bisher noch nicht viel in Erfahrung gebracht werden. Lediglich ein Security-Mitarbeiter konnte eine wage Beschreibung des Täters abgeben. Dieser soll von großer Gestalt sein, eine dunklere Hautfarbe und einen getrimmten Oberlippenbart haben, so die Polizei am Sonntag. (AZ)