Forheim

vor 36 Min.

Welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf den Brand in Forheim hatte

In Forheim hat es einen Kaminbrand gegeben.

Plus In Forheim brach am Mittwochabend ein Feuer aus. Schon vor Eintreffen der Feuerwehr wurde der Brand von zwei Männern größtenteils gelöscht.

Bewohner Oliver Oggier hat wenig geschlafen, bis vier Uhr nachts hat er kein Auge zugetan, sagt er. Stattdessen ist er immer wieder ins Dach hochgestiegen und hat geschaut, ob sich nicht doch wieder etwas entzündet. Denn in dem Haus, in dem er wohnt, ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Oggier war einer der ersten Helfer.

