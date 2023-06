Frankenhofen

06:00 Uhr

Bei Frankenhofen sollen zwei Windräder gebaut werden

Plus Die Windräder bei Frankenhofen wurden als einzige im ersten Quartal in Bayern genehmigt. Zum Spatenstich kommt Hubert Aiwanger. Noch stehen aber Klagen aus.

Von Peter Tippl Artikel anhören Shape

Zwei Windräder sollen südlich von Frankenhofen entstehen und zwei Eckpunkte verdeutlichen, was diese für die Region bedeuten können: Jährlich 14 Millionen Kilowattstunden grün erzeugte Energie zur Versorgung von etwa 4700 Haushalten und ein Einsparpotenzial von 10.400 Tonnen CO₂ bei einer Gesamtinvestition von rund 14 Millionen Euro. Zum Spatenstich konnte Weiltingens Bürgermeister Christoph Schmidt den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger begrüßen, der unmittelbar beim Eintreffen im Waldbereich „Schmalzgrube“ mit der Investorenfamilie Zeilinger aus Markt Erlbach, Planern und politischen Verantwortungsträgern den Spatenstich durchführte.

Christoph Schmidt erinnerte an Zerwürfnisse in der Bevölkerung bei seinem Amtsantritt vor sieben Jahren durch erste Vorhaben für Windräder im angrenzenden Rechtlerwald sowie die Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit seines Gemeinderats auf kommunaler Waldfläche doch noch zur Nutzung von Windenergie zu kommen. Viele Hürden wurden in fünf Jahren mit dem Projektanten, Reinhold Zeilinger, genommen, die Zielsetzung einer Bürgergesellschaft mit Sitz in der Marktgemeinde und Windenergieanlagen im Kommunalwald habe überzeugt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen