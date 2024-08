Sexuelle Belästigung auf der Höhnbrücke – Unbekannter greift Frau an

Ein Unbekannter hat am Mittwoch eine 43-Jährige auf der Höhnbrücke sexuell belästigt.

Wie die Polizei mitteilt, ging die Frau gegen 0.30 Uhr über die Brücke am Hohen Weg. Ersten Erkenntnissen zufolge belästigte der Unbekannte die Frau und griff ihr an die Brust. Die 43-Jährige floh und erstattete Anzeige. So wurde der Mann beschrieben: Etwa 45 bis 55 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,8 Meter groß, kräftige Statur, zerzauste, kinnlange Haare, ungepflegtes Äußeres, dunkle Kleidung, verwaschene Sprache. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)