82-Jähriger fährt mit seinem Auto eine Fußgängerin an

Bei einem Unfall in Wallerstein ist am Montag eine 55 Jahre alte Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 82-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit seinem Auto am Ortsrand von Ehringen auf einem landwirtschaftlichen Weg am Riedweg. Dabei übersah er die Fußgängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war. Der 82-Jährige stieß mit der linken Seite seines Pkw gegen das rechte Bein der Frau. Sie wurde dabei mittelschwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)