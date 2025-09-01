Icon Menü
Frau blockiert Behindertenparkplatz: Polizei deckt unrechtmäßiges Parken auf

Nördlingen

Frau parkt zu Unrecht auf Behindertenparkplatz

Die Frau stellt ihr Auto direkt vor der Polizeiinspektion Nördlingen auf einem Behindertenparkplatz ab. Dabei wird sie von einem Polizisten beobachtet.
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau hat ihr Auto auf einem Behindertenparkplatz abgestellt, obwohl sie den eigentlich nicht benötigte.
    Eine Frau hat ihr Auto auf einem Behindertenparkplatz abgestellt, obwohl sie den eigentlich nicht benötigte. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Ein aufmerksamer Beamter hat am Sonntagabend vom Fenster der Polizeiinspektion Nördlingen aus beobachtet, wie eine Frau auf dem Behindertenparkplatz vor der Inspektion parkte. Danach verließ die Autofahrerin ihr Fahrzeug zu Fuß. Bei ihrer Rückkehr von einem Schnellimbiss wurde sie mit der Situation konfrontiert und es stellte sich heraus, dass die Frau den Parkplatz unberechtigt blockierte. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Missbrauchs von Ausweispapieren, berichten die Beamten. (AZ)

