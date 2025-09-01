Frau parkt zu Unrecht auf Behindertenparkplatz

Ein aufmerksamer Beamter hat am Sonntagabend vom Fenster der Polizeiinspektion Nördlingen aus beobachtet, wie eine Frau auf dem Behindertenparkplatz vor der Inspektion parkte. Danach verließ die Autofahrerin ihr Fahrzeug zu Fuß. Bei ihrer Rückkehr von einem Schnellimbiss wurde sie mit der Situation konfrontiert und es stellte sich heraus, dass die Frau den Parkplatz unberechtigt blockierte. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Missbrauchs von Ausweispapieren, berichten die Beamten. (AZ)

Behindertenparkplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeiinspektion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis