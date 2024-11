Heckscheibenwischer zum zweiten Mal gestohlen: Frau ist vorbereitet

Ein Scheibenwischer ist in der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, in der Höllgasse in Löpsingen an einem dort geparkten Pkw abgerissen und entwendet worden. Da bereits eine Woche vorher an diesem Pkw der Heckscheibenwischern entwendet worden war, hatte die Besitzerin des Fahrzeugs eine Überwachungskamera in ihrem Hof installiert. Bei der Auswertung konnte laut Polizeibericht ein 46-jähriger Mann eindeutig als Täter identifiziert werden. Gegen ihn wird nun in mindestens zwei Fällen wegen Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)

