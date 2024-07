73 Stundenkilometer schneller als erlaubt

Bei Geschwindigkeitsmessungen haben die Verkehrsinspektion Donauwörth sowie die Polizei Nördlingen in der jüngsten Zeit mehrere Raser kontrolliert: Auf der Bundesstraße 25, Höhe Reimlingen, fuhr am Samstag ein Fahrer 167 Kilometer pro Stunde anstatt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde. Ihn erwarten eine Geldbuße von 1200 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot. Den zweiten Fahrer an dieser Stelle erfasste die Polizei Donauwörth ebenfalls am Samstag mit 157 Kilometer pro Stunde. Er muss 960 Euro Strafe zahlen, erhält einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte. Bei Geschwindigkeitsmessungen am Montag durch die Polizei Nördlingen wurde auf der Hauptstraße bei Marktoffingen eine Fahrerin mit 127 Kilometer pro Stunde gemessen. Sie überschritt nach Abzug der Toleranz die Geschwindigkeitsvorgabe um 73 Kilometer pro Stunde. Sie erhält ein Bußgeld von 1600 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte. (AZ)

