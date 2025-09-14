Frau kracht in Traktor: Sie muss verletzt ins Krankenhaus

Einsatz während des Stadtmauerfestes: Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen, Baldingen und Nähermemmingen mussten am Samstagnachmittag zu einem Unfall ausrücken. Laut Polizeibericht fuhren ein Traktorgespann und eine nachfolgende Autofahrerin auf der Ortsverbindungsstraße von Nähermemmingen in Richtung Nördlingen. Der Fahrer des Traktorgespannes hatte vorschriftsmäßig seinen linken Blinker gesetzt, um nach links in einen Feldweg einzubiegen. Die nachfolgende Pkw-Fahrerin übersah dies offenbar und wollte den Traktor überholen. Der Pkw prallte schließlich gegen die linke Seite des Traktors, überschlug sich und kam auf den Rädern auf dem Feldweg zum Stehen. Die Lenkerin musste mittelschwer verletzt ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden. Der Traktorfahrer wurde nicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf rund 7000 Euro. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Traktor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis