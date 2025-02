Frau unter Drogeneinfluss verursacht Verkehrsunfall in Nördlingen

In der Wemdinger Straße in Nördlingen ist es am Donnerstag, kurz nach 19 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto stadteinwärts, um an der Einmündung zur Gewerbestraße nach rechts in diese einzubiegen. Dies erkannte eine 50-jährige Frau, die mit ihrem Auto direkt dahinter fuhr, zu spät und fuhr auf den Wagen des 21-Jährigen auf.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei der Frau starke Ausfallerscheinungen fest. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sie unter schwerem Medikamenten- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Daraufhin wurde bei der Frau eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro. (AZ)