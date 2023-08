Freibadsaison in Kösingen endet mit großer Party

In Kösingen findet am 9. September das Double Sound Festival statt. Sieben DJs legen im Freibad auf.

Mit einem „Double Sound Festival“ endet am Samstag, 9. September die Freibadsaison in Kösingen – es sei denn, der Sommer dreht dann noch einmal richtig auf. Das werden an besagtem Abend aber auf jeden Fall sieben DJs tun und das Publikum so richtig in Stimmung versetzen und dafür sorgen, dass die Post abgeht. Wenn es regnen sollte: Auch kein Problem. Denn auf dem Zeltplatz beim Freibad werden zwei große Zelte aufgebaut. In ihnen sollen zwei tolle Lasershows dafür sorgen, dass der Bär steppt, verspricht Organisator Rainer Mayer. Ob es regnet oder nicht.

Vor allem aber erklären die beiden Zelte den Namen „Double Sound“. Denn in einem gibt es auf dem „Party Floor“ Musik, die man dem „Mainstream“ zuordnen kann, also etwa Rockmusik. Hier legen die DJs Martinez (Martin Schill), Martin und Raff Motorix auf. Im Techno Floor gibt es gleichzeitig elektronische Musik, für Stimmung sorgen die DJs Lützenkirchen, Alain Delay, Orbit Team und Ambitious aus Neresheim. Mayer verspricht: "Wir verwandeln an diesem Abend das Freibad in eine große Party Location. Gemeinsam mit Euch machen wir uns bereit für eine Sause - Feiern bis zum Umfallen!"

In den Zelten, die die Faschingsfreunde Kösingen aufstellen werden, ist Platz für insgesamt rund 600 Besucherinnen und Besucher, auf dem Gelände des Freibads ist natürlich Platz für deutlich mehr. Für das leibliche Wohl ist im Freibadkiosk gesorgt, außerdem übernimmt der Kösinger Sportverein KSC die Bewirtung. Bürgermeister Thomas Häfele freut sich nicht nur auf die große Fete zum Saisonabschluss, sondern auch darüber, dass bei der Veranstaltung die Vereine einbezogen werden. Einlass ist ab 20 Uhr, Zutritt haben nur Personen, die älter als 18 Jahre sind. „Und das wird auch kontrolliert“, kündigt Mayer an. Im Kösinger Freibad ist dann nach derzeitigem Stand die Saison beendet. Am Montag, 11. September, öffnet das Neresheimer Hallenbad wieder für Besucherinnen und Besucher. (AZ)