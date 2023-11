15.000 Euro Schaden nach Unfall in Fremdingen

15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls in der Fremdinger Hauptstraße. Verletzt wird am Mittwoch zum Glück niemand.

In der Hauptstraße in Fremdingen hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet. Ein 22-jähriger Kleintransporter-Fahrer bog um kurz nach 10 Uhr von der Oettinger Straße nach links in die Hauptstraße ein, übersah dabei jedoch das Auto eines 41-Jährigen, der von der Hauptstraße gerade in die Oettinger Straße einbiegen wollte. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. (AZ)