Fremdingen

06:00 Uhr

200 Feuerwehrleute proben bei Fremdingen den Ernstfall

Mehr als 200 Feuerwehrleute haben am Samstag an einer Übung bei Fremdingen teilgenommen. Simuliert wurde auch ein Waldbrand, Probleme gab es mit dem steilen Gelände.

Plus Alarm im Nordries: Am Samstag fand bei Fremdingen eine unangekündigte Großübung statt. Zahlreiche Feuerwehren beteiligten sich. Was klappte und was noch besser werden muss.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Der Kreisfeuerwehr-Verband Donau-Ries, KBM 2/1, hat den Ernstfall geprobt: Mehr als 200 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Birkhausen, Ehringen, Fremdingen, Hausen, Herblingen, Hochaltingen, Maihingen, Marktoffingen, Minderoffingen, Munzingen, Schopflohe, Seglohe, Utzwingen und Wallerstein wurden am Samstagnachmittag ohne vorherige Ankündigung alarmiert. Das angenommene Szenario: Ein Waldarbeiter hat sich mit seiner Kettensäge verletzt und durch das defekte Gerät wurde in dem durch den heißen Sommer trockenen Waldgebiet nahe Fremdingen ein Brand ausgelöst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen