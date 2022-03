Fremdingen

vor 12 Min.

Andrang wie bei der Nördlinger Mess': Rieser tanken für 1,82 Euro

In Fremdingen konnte am Sonntag deutlich günstiger als in anderen Orten getankt werden, es bildete sich eine lange Warteschlange.

Plus Wer am Sonntag in Fremdingen an der Baywa-Tankstelle tanken wollte, musste lange warten. Kein Wunder bei einem Preis von 1,82 Euro für Super. Wie es dazu kam.

Einer kam sogar mit einem Fass, das er betankt hat, sagt Melanie Schweier. Sie betreibt mit ihrem Mann in Fremdingen eine Schreinerei und ein Küchenstüdio, direkt an der Baywa-Tankstelle. Und dort gab an diesem Sonntag einen Andrang, wie es ihn vermutlich noch nie im Ort gab. Denn Tanken war an diesem Tag verhältnismäßig günstig - vor allem, in Zeiten, in denen teils mehr als zwei Euro für den Liter gezahlt wird. Leser Michael Walter hat Bilder an unsere Redaktion geschickt, sie zeigen: Super für 1,82 Euro, Diesel für 1,74 Euro und vor allem: eine lange Warteschlange.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen