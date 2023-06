Anhänger verursacht Sperrung der B 25 vor Fremdingen

Die B 25 musste am Mittwoch für zwei Stunden gesperrt werden. Ein LKW-Anhänger war umgekippt.

Ein Lkw-Anhänger hat am Mittwochabend vor Fremdingen eine zweistündige Sperrung der Bundestraße B 25 ausgelöst. Ein 44-Jähriger war zuvor mit seinem Lastwagen samt Anhänger auf der B 25 unterwegs gewesen. Auf seiner Fahrt von Nördlingen nach Dinkelsbühl befand er sich gegen 21.30 Uhr auf der Höhe von Fremdingen. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte der Fahrer, dass sein Anhänger immer mehr ins Schlingern kam.

Kaum noch konnte der 44-Jährige ihn kontrollieren, sodass der Hänger schließlich auf den rechten Straßenrand geriet. Laut Polizeibericht beschädigte er dabei einen Leitpfosten sowie ein Infoschild. Danach kippte der Anhänger um und kam quer auf der gesamten Breite der Bundesstraße auf seiner rechten Seite zum Liegen.

Drei Feuerwehren waren im Einsatz

In den kommenden rund zwei Stunden sperrten die Beamten die komplette B 25 an dieser Stelle und leiteten den Verkehr um. Mit insgesamt 40 Hilfskräften ebenfalls dabei im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wilburgstetten, Marktoffingen sowie Fremdingen. Die Ursache für den Unfall vermutet die Polizei Nördlingen bislang in Mängeln an der Zugvorrichtung des Anhängers. Der verursachte Sachschaden hat eine Gesamthöhe von rund 16.500 Euro. (AZ)

