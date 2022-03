Fremdingen

vor 1 Min.

Bei Holzarbeiten Hand schwer verletzt: Mann wird in Uniklinik geflogen

Ein Mann hat sich bei Holzarbeiten in Fremdingen schwere Verletzungen an der Hand zugezogen und wurde laut Polizei in eine Uniklinik geflogen.

Der 56-Jährige soll sich bei Holzarbeiten die Hand in einem Holzspalter gequetscht haben. Der Unfall hat sich am Samstag in Fremdingen zugetragen.

Schwere Verletzungen an einer Hand hat sich ein Mann am Samstag in Fremdingen bei Holzarbeiten zugezogen. Am Samstagnachmittag spaltete der 56-Jährige nach Angaben der Polizei Holz. Aus bislang ungeklärten Gründen quetsche er sich eine Hand im Holzspalter. Nachdem der Mann dabei schwer verletzt wurde, kam er nach der ärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik. (AZ)

Themen folgen