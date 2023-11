Betrunkener Autofahrer gerät in Fremdingen in Polizeikontrolle

Polizeibeamte halten in Fremdingen einen betrunkenen Autofahrer an. Ihm droht jetzt ein Fahrverbot.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Montag in Fremdingen in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, wurde der 49-Jährige gegen 20.15 Uhr in der Oettinger Straße angehalten. Der freiwillige Alkoholtest des Autofahrers ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden. Der Mann erhält nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld. (AZ)