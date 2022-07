Fremdingen

12:30 Uhr

Der Aufbau für das Blasius-Festival hat rund um den Grünhof begonnen

Plus Das Blasius-Festival in Fremdingen geht in die vierte Runde. Wie aus einer rund sechs Hektar großen Wiese ein Festival-Gelände gezaubert wird.

Von Peter Urban

Exakt eine Woche vor dem offiziellen Start des Blasius-Festivals 2022 am kommenden Freitag hat das Team um Benjamin Seefried und Joachim Braun vom Musikverein Fremdingen mit dem Aufbau begonnen. Bis zu 250 engagierte Helferinnen und Helfer in bis zu 500 Helferschichten werden bis dahin aus einer rund sechs Hektar großen Wiese ein bestens funktionierendes Festival-Gelände zaubern. Und zwar mitten im idyllischen Grünhof-Gelände, fernab von Strom-, Wasser- oder anderen infrastrukturellen Anschlüssen. Eine immer wieder höchst bemerkenswerte Leistung, welche die Fremdinger Vereine vollbringen. Benedikt Stelzle und Christoph Friedel organisieren das federführend, sie sind von Anfang an beim Blasius-Aufbau dabei.

