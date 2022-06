Fremdingen

vor 3 Min.

Nicht nur für die Kita: Darum braucht Fremdingen mehr Personal

In diesem Gebäude neben der Schule in Fremdingen sind Kindergartengruppen untergebracht.

Plus Die Kindertagesstätte in der Nordries-Gemeinde wächst ständig. Schon jetzt besuchen sie 143 Kinder in sieben Gruppen. Auch eine zweite Bildungseinrichtung wächst.

Von Friedrich Wörlen

Bei der Bürgerversammlung in Fremdingen gab Bürgermeister Frank-Markus Merkt zunächst Entwarnung: Die Gemeindeverwaltung werde nicht zum Wasserkopf. Die Personalkosten der Gemeinde seien zwar gestiegen, aber nicht wegen der Verstärkung der Verwaltung, sondern weil die Kita ständig wachse. Es ist nicht die einzige Einrichtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen