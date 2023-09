Das erste Geläut der neuen Glocken in Fremdingen erklang an Heiligabend 1952

Plus Die Fremdinger Kirche ähnelt der Kirche St. Benno in München. Das hat mit dem Bauherrn zu tun. Der Turm ist viel älter als das Gotteshaus. RN-Serie

Im Jahr 1898 wurde Pfarrer Josef Eisele mit dem Auftrag nach Fremdingen versetzt, eine neue Kirche zu bauen. Denn bereits 1875 hatte man einsehen müssen, dass es zu schade sei für „jeden Kreuzer, den man zur Unterhaltung dieses Gebäudes ausgeben muss“. Die alte Kirche war damals nicht breiter als der imposante Turm und nur circa doppelt so lang.

Eisele erfüllte seinen Auftrag mit solch großem Erfolg, dass die neue Kirche bereits 1904 fertig war. Nicht von ungefähr ähnelt die dreischiffige Säulenbasilika auffallend deutlich der Kirche St. Benno in München: Bauherr Professor Leonhard Romeis verwendete nämlich seine dortigen Pläne, nur leicht abgewandelt, für Fremdingen. Aus Ersparnisgründen wurde der alte Turm, der vermutlich als Festungsanlage an der alten Reichsstraße (heute B25) bis ins 13. Jahrhundert zurückgeht, um ein Stockwerk erhöht und behielt seinen pyramidenförmigen Helm.