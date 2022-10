Fremdingen

Der neue Ries-Panoramaweg ist eröffnet

Plus Auf 128 Kilometern bieten sich auf dem Fernwanderweg Ausblicke und eine intakte Natur. Der Landrat hofft, dass sich das Angebot in Hotelerie und Gastronomie verbessert.

Von Bernd Schied

Den Kopf frei kriegen, etwas für die eigene Gesundheit tun und gleichzeitig die Natur genießen: All das vereint eine der inzwischen beliebtesten Aktivitäten der Deutschen, das Wandern. Gerade im Ries lässt sich dies in vielfältiger Weise erleben – seit dem Wochenende mit einem neuen Angebot. Am Urlas, einer Anhöhe oberhalb des Fremdinger Ortsteils Schopflohe, wurde in Anwesenheit zahlreicher Vertreter aus den Landkreis-Kommunen und Bürgern mit dem "Ries-Panoramaweg" eine neue Geopark-Wanderstrecke offiziell eröffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

