Die Planungen für das "Blasius"-Festival in Fremdingen laufen

Im Juli findet in Fremdingen erstmals seit 2019 wieder das beliebte "Blasius" statt. Die Planungen laufen, die Bands stehen auch schon fest.

Zwei Jahre mussten die Blasmusikfreunde wegen der Corona-Pandemie auf das mittlerweile fest etablierte "Blasius"-Festival im Donau-Ries verzichten. Nun aber blickt der veranstaltende Musikverein Fremdingen voller Tatendrang nach vorne. Die Planungen für die vierte Ausgabe laufen bereits auf Hochtouren. Die Vereinsmitglieder sind voller Vorfreude, vom 22. bis 24. Juli 2022 auf den idyllischen Grünhofwiesen endlich wieder mit vielen jungen und junggebliebenen Gästen aus nah und fern feiern zu können.

Das kürzlich veröffentlichte Line-up liest sich dabei wie ein facettenreiches "Who's who" der Blasmusikszene: Die Kaiser Musikanten, Southbrass, die Kapelle Josef Menzl, die Brauhaus-Musikanten, 5er-Blech, Die Fexer, die Marder Musi und die Vollblutmusikanten werden auf der Festivalbühne stehen. Außerdem heizen PS Reloaded, die Saustoimusi, Cuba Boarisch 2.0 und Out in the Sticks dem Publikum mit rockigen Arrangements, karibischen Rhythmen und Big-Band-Sounds kräftig ein.

"Blasius" in Fremdingen: Tickets gibt es auch bei den Rieser Nachrichten

Gemütlich geht es im Biergarten zu, wenn die Kemptner Tanzlmusi, die Brotzeitmusi Schwangau, die Kapelle Woizatrenka, 4er-Mucke, die Ochsengau Musi und Max & Bifi zünftig aufspielen. Mit von der Partie sind ebenfalls die hochkarätigen Lokalmatadore Musikantenfreu(n)de und Polka Bären. Weil Blasius auch 2022 ein Festival von Musikanten für Musikanten bleibt, stehen mit der Musikkapelle Eutenhausen-Mussenhausen und der Stammkapelle Maihingen zwei Gruppierungen stellvertretend für die zahlreichen heimatverbundenen Musikvereine auf dem Programm.

Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Rieser Nachrichten, online und bei weiteren bekannten VVK-Stellen. Aktuelle Informationen gibt es darüber hinaus stets unter www.blasius.online sowie auf den Social-Media-Kanälen des "Blasius"-Festivals. (AZ)