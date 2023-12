Fremdingen

vor 49 Min.

Einbruch in Elektrotechnikbetrieb

Artikel anhören Shape

Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Firmengebäude für Elektrotechnik in Fremdingen eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei Nördlingen bittet nach einem Einbruch in ein Firmengebäude für Elektrotechnik im nordwestlichen Bereich von Fremdingen um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen unter der Telefonnummer 09081/2956-0. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, flüchteten die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in unbekannte Richtung nachdem der Alarm ausgelöst wurde. Sie konnten bisher trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht gefasst werden. (AZ)

Themen folgen