Einbruch in Jugendbude: Polizei hat Kinder im Verdacht

Mehrfach ist in die Fremdinger Jugendbude eingebrochen worden. Die Polizei hat nun möglicherweise eine Spur.

In den letzten Wochen ist die Jugendbude in Fremdingen mehrfach aufgebrochen worden, wie die Polizei berichtet. Dabei hebelten die Täter jeweils die Eingangstüre auf, es wurde ein Sachschaden von etwa 800 Euro verursacht und in einem Fall Bargeld in einer Höhe von rund 150 Euro entwendet.

Am Donnerstag seien zwei Kinder angetroffen worden, die sich unerlaubt im Jugendtreff aufhielten. Es liege nun der Verdacht nahe, dass diese für die Taten verantwortlich sind, wie die Beamten mitteilen. Weitere Ermittlungen dazu laufen. (AZ)