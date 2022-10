Es gibt 29 Kriterien für Sonnenenergie in Fremdingen

Plus Sollte ein Investor in Fremdingen Freiflächen-Photovoltaikanlagen bauen wollen, ist die Gemeinde gewappnet. Dafür hat der Gemeinderat einen Kriterienkatalog erstellt.

Mit einem umfangreichen Kriterienkatalog will sich Fremdingen für den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebiet wappnen. Derzeit lägen der Verwaltung zwar noch keine konkreten Anträge vor, sagte Bürgermeister Frank-Markus Merkt im Gemeinderat. Aber: "Einem möglichen Investor soll es gleich von Anfang möglich sein, anhand unserer Kriterien zu prüfen, ob sein Vorhaben zu uns passt."