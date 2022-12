Feuer in Schopflohe: Dach einer Garage brennt

Drei Feuerwehren müssen zu einem Brand in Schopflohe ausrücken. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Das Dach einer freistehenden Garage und eine Mülltonne haben in Schopflohe am Samstag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Schopflohe, Fremdingen und Maihingen am Samstag, gegen 6.45 Uhr im Einsatz.

In der Garage war am Vorabend in einem Ofen noch ein Feuer gemacht worden. Vermutlich hatte Funkenflug aus einem Kaminrohr den Brand verursacht, so die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert. (AZ)