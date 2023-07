Frau in Fremdingen bei Diebstahl erwischt

Eine Frau wird in Fremdingen dabei erwischt, wie sie unerlaubt Lebensmittel mitnimmt. Sie erhält eine Strafanzeige.

In Fremdingen ist eine Frau beim Diebstahl erwischt worden. Nach Angaben der Polizei fiel die 77-Jährige am Donnerstag gegen 8 Uhr in einem Verbrauchermarkt auf. Sie steckte Lebensmittel im Wert von 11 Euro in ihre Tasche, die sie an der Kasse aber nicht bezahlte. Die Frau erhält neben einer Strafanzeige auch ein Hausverbot für das Geschäft. (AZ)

