Fremdingen erhöht Kitagebühren ab September 2022

Die Kitagebühren in Fremdingen werden 2022 steigen. Die Monatsbeiträge werden nun deutlich erhöht, nachdem in den vergangenen Jahren der Beitrag stabil war.

Manche Entscheidungen brauchen ihre Zeit. Bereits im Sommer wurde in einer Gemeinderatsitzung in Fremdingen das Thema Kindertagesstättengebühr angesprochen. Diese sollte erhöht werden. Es gab weitere Sitzungen, in denen das Thema vertieft wurde. Die Neufassung der Gebührensatzung wurde in einer nicht öffentlichen Sitzung Mitte November vorberaten. Die damit zusammenhängende Gebührenerhöhung sollte in entsprechenden Informationsabenden den interessierten Eltern vorgestellt werden. "Die Eltern haben wir mit ins Boot geholt", sagt Kämmerer Gerhard Gloning. In der vergangenen Gemeinderatssitzung in Fremdingen wurde schließlich der Beschluss gefasst.

Gemeinderat Fremdingen einigt sich, Kitagebühren zu erhöhen

Anfang Dezember wurden die Eltern informiert. Über Inhalt und Verlauf der Abende wurde in der Sitzung aus den Reihen des Gemeinderats und der Verwaltung berichtet. In der anschließenden Beratung war sich der Gemeinderat im Großen und Ganzen einig, dass die Gebühren in der vorgestellten Höhe angepasst werden sollen. Der Auffassung, dass die Gebühren im Vergleich zu anderen Einrichtungen relativ hoch ausfallen würden, wurde entgegnet, dass mit der jetzt vorliegenden Gebührenanpassung ein Niveau erreicht werde, wie es bereits vor Einführung der staatlichen Zuschüsse einmal bestanden habe.

Dabei wird der Vergleich zu den Jahren 2005 bis 2010 gezogen, in denen die Gebühren bereits in ähnlicher Höhe erhoben wurden. Bereits in der Gemeinderatssitzung im Sommer wurde kritisiert, dass die Gebühren nicht schon viel früher angepasst wurden. Damit wäre eine Kontinuität der Anpassungen erreicht gewesen und letztendlich auch mehr Gerechtigkeit zwischen den Elterngenerationen geschaffen.

Wann wird die Kitagebühr erhöht?

Ein wichtiger Beratungspunkt war der Zeitpunkt der Erhöhung. Der Elternbeirat hatte hierzu vorgeschlagen, die Gebühren in zwei Stufen, jeweils zum 1. März 2022 und 1. September 2022 anzupassen, um die finanziellen Auswirkungen für die Eltern abzumildern.

Die Verwaltung und einige Gemeinderäte schlugen vor, die Anpassung in einem Zug, dann aber erst zum 1. September 2022 vorzunehmen. So käme man den Eltern noch ein Stück weiter entgegen, und es bestünde Rechtssicherheit im Hinblick auf die bestehenden Buchungsverträge. Ein weiterer Vorschlag aus dem Gemeinderat war, das zweistufige Modell beizubehalten und dieses zeitversetzt zum 1. September 2022 und 1. März 2023 in Kraft treten zu lassen. Das Ergebnis der Abstimmung war, die Gebühren erst zum 1. September 2022, dann aber in einem Zug zu erhöhen.

Für Hortplätze erhöht sich der Betrag um 45 bis 78 Euro. Für Kindergartenkinder steigen die Gebühren um 80 Euro - durch den staatlichen Zuschuss von 100 Euro ergibt das einen monatlichen Beitrag von 26 bis 65 Euro für einen Kindergartenplatz. Krippenplatzgebühren steigen um 50 Euro. "Der Aufwand im Krippenbereich ist sehr hoch", erklärt Kämmerer Gloning. Für Eltern gebe es aber die Möglichkeit, ebenfalls einen Zuschuss von bis zu 100 Euro zu bekommen. Da die Höhe des Zuschusses vom Einkommen abhängig ist, müssten Eltern die Hilfe selbst beantragen, sagt der Kämmerer.

Um in Zukunft solche erheblichen Anstiege der Gebühren zu vermeiden, wurde an dem Abend ein weiterer Beschluss gefasst. Ab September 2023 werden die Gebühren jährlich entsprechend einem Preisindex, jedoch mindestens um zwei Euro pro Monat und Kind angepasst. (ligi-, pm)