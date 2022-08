Fremdingen macht einen Schritt in Richtung moderner Hochwasserschutz

Plus In Fremdingen-Enslingen entsteht eine Geländemulde. Dadurch soll Enslingen besser vor Hochwasser geschützt werden.

Einen ersten Härtetest hat die Geländemulde für den Wasserrückhalt vor Enslingen bereits im April überstanden - damals kam es im Ries zu starken Regenfällen, nun ist sie anlässlich ihrer Fertigstellung besichtigt worden. Begleitet und gefördert durch das Projekt "boden:ständig" des Amtes für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben soll sie die Erste von mehreren Maßnahmen zur dezentralen Ableitung von Hochwasser in der Gemeinde Fremdingen sein. Die Gemeinde ist damit Vorreiter im Ries, die nächste Maßnahme steht bereits an.