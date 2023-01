Fremdingen ist "Digitales Amt": Das Schild überreicht Staatsministerin Gerlach

Plus Wer in Fremdingen wohnt und einen neuen Personalausweis braucht, der kann dafür einen Termin digital vereinbaren. Auch den Hund kann man online anmelden.

Einen Termin für einen neuen Personalausweis oder Reisepass vereinbaren, einen Umzug bekannt geben oder seinen Hund anmelden: Dies und noch viel mehr können die Fremdinger Bürgerinnen und Bürger inzwischen von zu Hause aus erledigen, weil die Gemeindeverwaltung jetzt auch digital erreichbar ist. Mehr als 50 Online-Verfahren sind durch Verlinkungen mit dem Bayern-Portal verfügbar.