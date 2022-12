Fremdingen will Zusammenarbeit mit anderen Kommunen intensivieren

Plus Dem Zusammenschluss von fünf Gemeinden drohte die Streichung von Fördergeldern. Doch jetzt soll das Projekt wieder mehr bewegen. Wie das gelingen soll.

Schon seit geraumer Zeit ist die Bayerische Staatsregierung bestrebt, insbesondere in den ländlichen Räumen die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Kommunen zu fördern. Im Vordergrund stehen dabei gemeinsame Projekte, vorwiegend im Bereich der Infrastruktur und der Siedlungsentwicklung. Auch im Ries stieß diese Idee bereits 2013 auf Interesse. Die Gemeinden Fremdingen, Marktoffingen, Maihingen, Wallerstein und Ehingen gründeten seinerzeit die ILE-Nordries. Die drei Großbuchstaben stehen für "Integrierte Ländliche Entwicklung". Ziel war es, für die Mitgliedskommunen ein auf sie zugeschnittenes Handlungskonzept zu entwickeln.