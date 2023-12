Fremdingen

Gänsehaut-Momente beim Weihnachtskonzert des Musikvereins Fremdingen

Plus Das 41. Weihnachtskonzert wird am Sonntag in der Mehrzweckhalle gespielt. Über einen Abend mit "Coldplay in Symphony“, das im Prinzip besser klang als das Original.

Von Peter Urban

Eine nüchterne Mehrzweckhalle ist nicht unbedingt eine ideale Location für ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert. Doch der Musikverein Fremdingen schafft es alle Jahre wieder, aus der profanen Ertüchtigungshalle ein ansprechend geschmücktes Forum für ein festliches Weihnachtskonzert zu machen. Schon zum mittlerweile 41. Mal findet das Konzert kurz vor Weihnachten statt. Und wie üblich treten zunächst die fünfzig Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle unter der Leitung von Daniel Stimpfle auf.

Durch ihr Programm führten Louisa Bauer und Eva Stimpfle, die zunächst über Pasadena (Jacob de Haan) zu einem Bon-Jovi-Rockmix überleiteten, um dann „How to Train Your Dragon“ zu erklären. Die anschließenden Ehrungen fielen auffallend kurzweilig aus, weil der Vorsitzende Benjamin Seefried den Karton mit den vorbereiteten Anstecknadeln irgendwo zwischen Heizkörper und unter der Bühne verschüttet hatte. Und zum Vergnügen des Publikums versprach, sobald die Preziosen nach dem Abbau der Bühne gefunden, auch sogleich verliehen würden.

