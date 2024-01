Hubschraubereinsatz: 17-Jähriger verletzt sich in Fremdingen bei Holzarbeiten

Trotz Arbeitshandschuhen verletzt sich ein junger Mann bei Fremdingen bei Holzarbeiten am Daumen. Er muss im Klinikum versorgt werden.

Ein 17-Jähriger hat sich am Mittwoch in Fremdingen bei Holzarbeiten verletzt. Wie die Polizei berichtet, klemmte der junge Mann gegen 12 Uhr in einem Waldgebiet seinen Daumen zwischen die Holzspaltmaschine und den Holzstamm. Er erlitt dabei schwere Verletzungen an der rechten Hand und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht werden. Der 17-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls Arbeitshandschuhe. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. (AZ)