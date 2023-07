Fremdingen

06:30 Uhr

In Fremdingen gibt es jetzt einen neuen Dorfladen

Plus Eine neue Einkaufsmöglichkeit ist in Fremdingen eröffnet worden: die Dorfladenbox. Auch in Fessenheim soll sie kommen, dort gibt es aber einen anderen Ansatz.

Von Gitte Händel

Sie standen immer wieder nebeneinander und tauschten sich aus, die Bürgermeister von Fremdingen und Wechingen, Frank-Markus Merkt und Klaus Schmidt. Die Dorfladenbox wird nicht das einzige Thema gewesen sein, aber sicher auch ein wichtiges. Denn sie war der Anlass für das Treffen: die Eröffnung der ersten Rieser Dorfladenbox in Fremdingen. Was es damit auf sich hat.

Die Konzepte, die in den Gemeinden verfolgt werden, sind unterschiedlich: Die Box in Fremdingen steht am Rand der Gemeinde, bei einer Tankstelle mit Waschanlage und an der stark befahrenen B25. Die Kunden werden also eher mobil gesehen, die Box kann auch die zufällig Vorüberfahrenden anlocken. Im Wechinger Standort Fessenheim dagegen soll die Box im Herbst in der Ortsmitte stehen, fußläufig erreichbar, als Ersatz für den nicht mehr vorhandenen Nahverkauf. Ob beide Konzepte aufgehen, wird sich in dem Probejahr zeigen, das die Betreiber-Familie Lemmermeyer für beide Standorte im Blick hat.

