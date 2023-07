Fremdingen

12:00 Uhr

In Fremdingen kann bald rund um die Uhr eingekauft werden

Plus Einkaufen ist in Fremdingen ab 21. Juli in einem Selbstbedienungsladen, der sogenannten Dorfladenbox, möglich. Was das Besondere am Konzept ist.

Von Gitte Händel

Durchdacht und ausgereift erscheint es, das Konzept der Dorfladenbox. Jetzt wird es darauf ankommen, ob es die Rieser und allen voran die Fremdinger auch annehmen. Für Bürgermeister Franz-Markus Merkt ist es auf jeden Fall eine Bereicherung für den Ort, wie er am Telefon erklärt. „Dass die Gemeinde hinter der Idee steht, hat man daran gemerkt, wie schnell alles erledigt war“, erzählt Dania Lemmermeyer, die die Box betreibt. „Am 19. Juni wurde die Box aufgestellt, wenige Tage später gab es Strom, der Vorplatz ist gepflastert und jetzt kann ich einräumen“. Offiziell eröffnet wird die Box am Freitag, 21. Juli, ab 16 Uhr.

Die Dorfladenbox ist ein Franchise-Konzept, das von drei jungen Österreichern entwickelt wurde. In der „Box“, einem kleinen autarken Raum werden ausschließlich regionale Produkte angeboten. „Die Franchise-Geber achten darauf, dass wir nur Produkte aus einem Umkreis von maximal 50 Kilometern anbieten“, so Lemmermeyer. Wer genau die Box beliefert, wird ab nächster Woche der „Regionalbaum“ in der Box zeigen. Es wird Produkte des täglichen Bedarfs geben, aktuell beteiligen sich knapp 30 regionale Direktvermarkter. Man kann also abends um zehn schnell noch Nudeln holen und frische Milch oder frisches Gemüse, aber auch spezielle Produkte wie Rieser-Bruzzler-Grillsaucen oder Kosmetik von Mutsch aus Mönchsdeggingen.

