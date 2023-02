In Fremdingens Nachbarschaft soll ein Windpark entstehen

Plus Die Windkraft bei den Nachbarn und im Ries ist Thema im Gemeinderat Fremdingen. Die Kommune wird einem Vitalitätscheck unterzogen.

Wie vital ist Fremdingen? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Allerdings ging es dabei nicht etwa darum, den Gesundheitszustand oder das sportliche Fitnesslevel der Bürgerinnen und Bürger zu bewerten. Vielmehr soll mit diesem „Vitalitätscheck“ ermittelt werden, wie es um die Nahversorgung, die ärztliche Situation, das örtliche Gewerbe, die Leerstände oder die angebotenen Bauflächen in der Nordrieskommune bestellt ist.