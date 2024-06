Jetzt wird geheiratet: Sie haben sich beim Blasius-Festival kennengelernt

Plus Aus dem Blasius-Festival in Fremdingen resultiert die erste Hochzeit: Dort haben sich Mareike Sapper und Andreas Stempfle kennengelernt. Das Festival hat ihr Leben verändert.

Dass Musik verbindet, ist allgemein bekannt. Dass durch Blasmusik und ganz besonders beim Blasius-Festival Verbindungen jedweder Art entstehen, haben die Macher aus Fremdingen stets hervorgehoben. Jetzt liefert das Festival den Beweis: an diesem Samstag, 15. Juni, heiraten Mareike Sapper und Andreas Stempfle. Und schuld daran ist die Blasmusik!

Beim zweiten Blasius-Festival 2018 sind sich Mareike, Klarinettistin beziehungsweise Tubistin der Blasmusik Illenschwang, und Andreas, Flügelhornist beim Musikverein Fremdingen, zum ersten Mal begegnet. Im Jahr darauf sind sie sich an der berühmt-berüchtigten Spritzer-Bar, in der Andreas eine Art Schichtleiter ist, langsam näher gekommen. „Man hat den Kontakt gehalten“, sagt Andreas Stempfle beim Gespräch mit unserer Redaktion eher zurückhaltend. Es wird aber gemunkelt, dass „man“ damals schon das ganze Wochenende zusammen verbracht habe. Immerhin hat sich Mareike gleich ins Blasius-Festival eingebracht und bei der Zeltplatzbühne ausgeholfen.