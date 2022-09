Fremdingen/Köln

vor 16 Min.

Katharina Schiele ist die große Gewinnerin beim Deutschen Fernsehpreis

Plus Katharina Schiele ist "Die Frau des Abends". Sie wuchs in Fremdingen auf und arbeitet heute als Autorin, Journalistin und Filmemacherin.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Das Medienmagazin DWDL überschlug sich fast beim Bilanzziehen nach dem Deutschen Fernsehpreis 2022 in Köln über die Frau des Abends: "Katharina Schiele ist die große Gewinnerin dieses Deutschen Fernsehpreises. Zusammen mit ihrem Kollegen Lucas Stratmann gewann sie bei der 'Nacht der Kreativen' zunächst in der Kategorie 'Beste Kamera/Information/Dokumentation' für die Serie 'Kevin Kühnert und die SPD' – und dann auf der Bühne im Coloneum auch noch den Preis für die beste Dokuserie. Doch nicht nur das: Sie war auch im Team von 'Wie Gott uns schuf' – als beste Dokumentation ausgezeichnet – und stand damit gleich dreimal in diesem Fernsehjahr auf der Bühne – so oft wie sonst niemand in diesem Jahr."

