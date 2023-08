Lkw-Fahrer löscht brennenden Reifen und bekommt Stromschlag ab

Ein Mann (55) lädt seinen Sattelkipper ab. Weil er an der Oberleitung hängen bleibt, fängt ein Reifen Feuer. Das Löschen wird dem Fahrer zum Verhängnis.

Wegen eines Stromschlags musste am Mittwoch ein 55-Jähriger im Krankenhaus behandelt werden. Gegen 17.30 Uhr lud der Mann in einer Kiesgrube in Fremdingen seinen Sattelkipper ab. Nach Angaben der Polizei geriet das Fahrzeug beim Abladen mit der Brücke an eine Oberleitung, wodurch ein Hinterrad Feuer fing.

Als der Mann den Brand löschen wollte, erlitt er selbst einen Stromschlag. Er wurde vorsorglich im Krankenhaus Nördlingen behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, schätzt die Polizei. (AZ)