Mehrere Masten sollen stabiles Mobilfunknetz für Fremdingen liefern

In Fremdingen wird der Mobilfunkausbau vorangetrieben.

In Fremdingen wird die Mobilfunkversorgung ausgebaut. Das geht nicht so schnell, wie die Gemeinde es wollte. Doch jetzt tut sich was.



Die Gemeinde Fremdingen befindet sich nach Jahren des Stillstands auf dem Weg zu einer flächendeckenden Mobilversorgung. Bürgermeister Frank Merkt informierte den Gemeinderat über den aktuellen Stand und stellte in Aussicht, Ende kommenden Jahres das seit Langem angestrebte Ziel erreicht zu haben. Seitens der Telekom seien inzwischen nahe den Ortsteilen Enslingen und Hausen zwei Masten aufgestellt worden. Der bei Hausen ist Merkt zufolge bereits in Betrieb. Die Anlage nahe Enslingen soll bis zum Jahresende folgen. Am Standort Hochaltingen hätten die Bauarbeiten für einen Mast begonnen, die im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen sein sollen. Ein bestehender Mast auf dem Urlesberg bei Schopflohe habe die Telekom auf die 5G-Technik umgerüstet, so Merkt. Mobilfunk Fremdingen: Bürgermeister beklagt lange Vorlaufzeiten An den neuen Anlagen werde auch Vodafone entsprechende Funkantennen anbringen, so dass in diesem Netz ebenfalls eine entsprechende Abdeckung kommen werde. Der Bürgermeister beklagte die langen Vorlaufzeiten. Erste Gespräche mit den Anbietern habe er bereits 2018 geführt. Auch sei die Kommunikation mitunter schwierig gewesen. Unabhängig davon sei er froh, dass sich jetzt eine gute Mobilfunkversorgung für das Fremdinger Gemeindegebiet abzeichne.

