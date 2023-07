Mit Pflastersteinen Fensterscheibe in Fremdingen eingeworfen

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Fremdingen Steine gegen ein Fenster geworfen hat, und bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Fremdingen zwei Pflastersteine in eine Fensterscheibe geworfen. Es handelte sich um ein Fenster an einem Firmengebäude im Bruckfeld, die Tat ereignete sich Freitagnacht, so die Polizei. Die Scheibe zersplitterte nicht komplett. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Die Beamten der Inspektion Nördlingen bitten um Hinweise, Telefon 09081/2956-0. (AZ)