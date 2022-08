Mobilfunk rund um Fremdingen soll besser werden

Die Telekom will an drei Standorten Masten aufstellen. Im Fremdinger Gemeinderat ist auch eine Biogasanlage Thema.

Der Gemeinderat Fremdingen hat nichts gegen eine Änderung des Bebauungsplanes für die "Biogasanlage Minderoffingen-Nord" einzuwenden. Die Betreiber haben eine Erhöhung der Folienhauben auf den Gärbehältern um vier Meter und eine Veränderung der Haubenfarbe beantragt. Neben der Farbe Grün soll künftig auch Grau erlaubt sein.

Außerdem soll ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, auf der Nordostseite des Areals eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu bauen. Der Gemeinderat äußerte den Wunsch, bei einer weiteren Kapazitätssteigerung der Anlage den An- und Abfuhrverkehr im Bereich Fremdingen auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Hinsichtlich der Nutzung des öffentlichen Feldwegenetzes sollte eine Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung erfolgen.

Gegenüber unserer Zeitung kündigte Bürgermeister Frank Merkt an, dass im Oktober im Bereich des Urlesbergs nahe Schopflohe ein Teilstück vom neuen Ries-Panoramawanderweg eingeweiht werde. Derzeit erfolge die Beschilderung auf den bereits bestehenden Wegen, sagte Merkt.

Der Bürgermeister hofft zudem, noch in diesem Jahr einen besseren Mobilfunkempfang rund um Fremdingen zu bekommen. Dazu will die Deutsche Telekom im Gemeindebereich an drei Standorten entsprechende Masten aufstellen. Vorgesehen sind diese zwischen den Ortsteilen Enslingen und Raustetten, am Lehrbuck bei Hausen und zwischen Herblingen und Hochaltingen. (bs)

