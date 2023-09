Fremdingen

vor 34 Min.

Nach dem Sturm: So laufen die Arbeiten in Fremdingen

Plus Die Gemeinde beschäftigen die Auswirkungen des Sturms im August noch immer. Eines bezeichnet Bürgermeister Frank-Markus Merkt als besonders bedauerlich.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Der 12. August 2023 war ein Tag, den der Fremdinger Bürgermeister Frank-Markus Merkt nicht so schnell vergessen wird. An diesem Samstag war er zu Hause im württembergischen Tannhausen, als er in den Fernsehnachrichten von heftigen Unwettern in Teilen des Landes erfuhr. Er machte sich zunächst keine allzu großen Gedanken darüber, weil es auf der östlichen Ostalb nicht so schlimm aussah. Seine Sorgenfalten vertieften sich allerdings, als er Bilder aus dem Fremdinger Ortsteil Hausen zugeschickt bekam, die erhebliche Sturmschäden im nahen Gemeindewald zeigten.

Im Wald hatte das Unwetter besonders getobt. Merkt setzte sich ins Auto und fuhr an den Ort des Geschehens. „Ich war geschockt, als ich sah, was da passiert war.“ In den Bereichen „Pfingstheide und Lehrbuck“ des Gemeindewaldes fand er ein Ausmaß an Zerstörung vor, das er nach eigenen Worten nicht für möglich gehalten habe. In der jüngsten Gemeinderatssitzung schilderte Merkt den derzeitigen Stand der Aufarbeitung der immensen Sturmschäden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen