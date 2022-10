Arbeiten im Dunkeln: Straßenlaternen sollen länger abgeschaltet werden

Plus In Fremdingen sollen die Straßenlaternen künftig erst ab 4.45 Uhr leuchten. Das spart jede Menge Strom, sagt der Bürgermeister. Wer jetzt im Dunklen arbeiten muss.

Wenn alles schläft, braucht keiner Licht: So einfach scheint das Energiesparen auf den ersten Blick zu sein. Angesichts drastisch gestiegener Strompreise will die Gemeinde Fremdingen künftig nicht nur von 1 bis 4 Uhr, sondern von 0 bis 4.45 Uhr die Straßenlaternen aus lassen. Das bestätigt Bürgermeister Frank-Markus Merkt im Gespräch mit unserer Redaktion, die Anregung sei aus der Bevölkerung gekommen, sagt er. Nur gibt es einen Haken: Nicht jeder schläft um diese Zeit.